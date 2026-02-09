שנה עברה מאז ניצחה מכבי בני ריינה הקטנה את מכבי ת"א הגדולה באצטדיון בלומפילד, במה שהיה אחד מרגעי השפל של האלופה מת"א. למעשה, היה זה הפסד שני ברציפות של מכבי לריינה הקטנה בתוך חודש וחצי, כאשר זו גם הדיחה אותה לפני כן באותו האצטדיון ממפעל הגביע.

העונה הגיעה מכבי לעוד רגעי שפל רבים וגדולים, בשיאם הפסידה לראשונה אחרי 12 שנים בדרבי התל אביבי, במה שלבסוף גרם לפיטוריו של מאמנה הסרבי לאזטיץ'.

את הסרבי החליף רוני דיילה הנורבגי ומאז שמונה למאמנה, מכבי מביסה ודורסת ללא הבחנה.

אחרי שהביסה בגביע ובמשחק הבכורה של דיילה בליגת העל, הערב (שני) המשיכה האלופה מת"א מאיפה שעצרה כשהביסה את בני ריינה בתוצאה 0:4.

מה שהחל עם שער בפנדל, המשיך עם שערו השלישי ברציפות של הרכש החדש סהיטי במדי המכבים מת"א, כאשר רוי רביבו הצטרף גם הוא לחגיגה במהרה ויונס מלדה חתם את התוצאה.

למעשה, מכבי עם 13 שערים בשלושת משחקיו הראשונים של רוני דיילה כמאמנה. לשם ההשוואה, תחת לאזטיץ' הסרבי, מכבי כבשה 13 שערים ב-9 משחקים.

מכבי שאיבדה נקודות במחצית ממשחקי הבית שלה העונה, הצליחה לעשות דבר אותו עשתה רק פעם אחת מאז הניצחון על ריינה בסיבוב הראשון, כששמרה על שער נקי וריינה, קבוצת החוץ הגרועה בליגה נשארת עמוק בתחתית טבלת ליגת העל בכדורגל, בדרך כנראה לירידת ליגה בשלב מוקדם של העונה.

מכבי נשארת קרובה לצמרת הטבלה ולא מוותרת על התואר בו זכתה אשתקד, כאשר בשבוע הבא תפגוש את בית"ר ירושלים. תספיק לחזור בזמן?