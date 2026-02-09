המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, אינדונזיה, צפויה להיות הראשונה שתשלח חיילים לכוח הבינלאומי שיפעל בעזה במסגרת "מועצת השלום", כך דווח בכאן חדשות.

מדובר במהלך חסר תקדים שכן אינדונזיה אינה מקיימת יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל.

על פי הדיווח, ההכנות הלוגיסטיות כבר נמצאות בעיצומן. השטח המיועד להצבת הכוחות האינדונזיים נמצא בדרום הרצועה, במרחב שבין רפיח לחאן יונס.

גורמים המעורים בנושא אישרו כי התשתיות הקרקעיות מוכנות, ובימים הקרובים יחלו עבודות להקמת מבני מגורים ומפקדות עבור אלפי החיילים.

ההערכות מדברות על כוח ראשוני של כמה אלפי חיילים, אך הפוטנציאל גדול בהרבה. נשיא אינדונזיה, פרבואו סוביאנטו, הצהיר בעבר כי ארצו מוכנה לשלוח עד 20,000 חיילים למשימת שמירת שלום וייצוב אזרחי ברצועה.

סוביאנטו צפוי להגיע לוושינגטון בשבוע הבא כדי להשתתף בכינוס של "מועצת השלום" שהקים הנשיא דונלד טראמפ. שם, צפויים להיסגר הפרטים האחרונים לגבי נהלי העברת הכוחות, שרשרת הפיקוד והתיאום הביטחוני מול צה"ל ב"קו הצהוב".