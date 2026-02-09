בית"ר ירושלים ניצחה את הפועל באר שבע רק פעם אחת ב-37 מפגשי הליגה האחרונים - זה קרה בדצמבר 2019. ברק יצחקי מאמנה אימן שבע פעמים מול הפועל באר שבע ועדיין לא ניצח, וכך קרה גם הערב (שני) כשבית"ר שוב לא הצליחה לנצח את באר שבע כשהפסידה לה במשחק העונה בתוצאה 1:2.

באר שבע, קבוצת המחצית הראשונה הטובה בליגה, המשיכה בשלה כשעלתה ראשונה ליתרון משער של זלאטנוביץ'.

בית"ר, קבוצת החוץ הטובה בליגה, עם 25 נקודות מתוך 30 אפשריות, שחזרה כבר לא מעט פעמים העונה מפיגור והראתה אופי רב במהלך העונה, לא אמרה נואש וחזרה לשיוויון משער של מורוזוב מקרן במחצית השניה, אך באר שבע ענתה במהרה עם שער מקרן מהצד השני.

באר שבע, הקבוצה היחידה העונה ללא הפסד ביתי, שהפסדה האחרון בטרנר היה במאי 2024 שומרת על המאזן המושלם שלה באצטדיונה הביתי ופותחת שוב פער בטבלת ליגת העל בכדורגל עם 4 נקודות יותר מלבית"ר שמפסידה פעם שניה העונה בחוץ ליריבה אדומה, אחרי שעשתה זאת גם במסגרת המחזור השלישי מול הפועל תל אביב.