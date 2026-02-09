חשבון הטלגרם של תת-אלוף (מיל') מייק הרצוג, מי ששימש כשגריר ישראל בארצות הברית במשך ארבע שנים ואחיו של נשיא המדינה, נפרץ על ידי גורם אלמוני, כך דווח בכאן חדשות.

הפורץ ניצל את זהותו ל הרצוג כדי לנסות ולבצע פעולות עוקץ פיננסיות בקרב רשימת אנשי הקשר הענפה שלו.

הפריצה התגלתה לאחר שאנשי קשר של השגריר לשעבר קיבלו הודעות חשודות מחשבון הטלגרם הרשמי שלו.

בחלק מהמקרים ניסה הגורם הפורץ להוביל את הנמענים ללחוץ על קישורים זדוניים או להעביר כספים תחת אמתלות שונות. בשלב זה, זהות הפורץ עדיין אינה ברורה.

מייק הרצוג אישר את הפרטים ומסר בתגובה: "גורם אלמוני פרץ לחשבון הטלגרם שלי ומנסה לעשות דרכו פעולות עוקץ בשמי. אני מטפל בנושא באופן מיידי מול גורמי מקצוע בתחום הסייבר והאבטחה".