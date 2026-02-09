במהלך שיעור שמסר היום (שני) לתלמידיו, התייחס הרב יצחק יעקובוביץ', רב המועצה האזורית דרום השרון, לשירותו במסגרת ישיבות ההסדר ולביקורת הציבורית על אורך השירות במסגרת זו.

הרב יעקובוביץ', קצין במילואים ובוגר ישיבת הסדר ניר, ציין כי מסגרת זו פועלת בתיאום עם משרד הביטחון וצה"ל במשך עשרות שנים, "כשבעים שנה", ומהווה המשך רעיוני לתפיסת ההגשמה של גרעיני הנח"ל - אך בצורה תורנית.

"היכן שגרעיני הנח"ל נשלחו לאחזויות חקלאיות, אנו נשלחנו ללמוד תורה, וחוזר חלילה", אמר. לדבריו, תלמידי ישיבות ההסדר שירתו גם בשירות מילואים פעיל במהלך לימודיהם ואף השתתפו בקורסי קצונה על חשבון זמן הישיבה.

"יש לראות בכך מסגרת ראויה לחיקוי", הוסיף, "במיוחד בזמנים שבהם יש המגבים ומתחמקים ממלחמות מצווה כבימינו, במלחמת 'חרבות ברזל' שבה יוצאים גם חתן וכלה ביום חופתם".

הרב התייחס גם לביקורת שהשמיע ינון מגל. "גם לו יש גיס ששירת בשריון באותה מסגרת נחלאית ולכן לא מובן מדוע מלין על מסגרת ראויה לחיקוי ודווקא בזמנים אלו".

הוא ביקר חוקים הפוטרים אזרחים - דתיים וחילוניים - משירות ביטחוני. "חוק הסותר מושגי התגייסות אלו ופוטר אזרחים, חילוניים ודתיים משרות, הוא אמתלא לא הלכתית, המגובה בפוליטיקה שתדלנית, שהיא וההלכה רחוקות כמטחווי קשת".

"למלין על משך שירות ההסדרניקים - שיבטל קודם את הסדר הנח"ל מקדמא דנא, וכמובן שיתקן שגגתו ובהקדם", סיכם הרב יעקובוביץ'.