בוגרי ישיבות הסדר ומשפחות ציוניות פרסמו מכתב פתוח המופנה לשר בצלאל סמוטריץ', לחברי מפלגת הציונות הדתית ולמנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר, אורי פינסקי. במכתב הם מביעים כאב חריף נוכח קמפיין שפורסם בשבוע שעבר ועסק בחוק הגיוס.

לטענת החותמים, "כאבנו מאוד לראות את הקמפיין בשבוע שעבר, קמפיין שכל מטרתו הכפשת משפחות ופעילים ציוניים העוסקים בזמנם הפנוי בחוק הגיוס". עוד נכתב כי הכאב גבר בעקבות דברים שנאמרו בפומבי, "כאבנו עוד יותר לשמוע את דבריו של מר ינון מגל כנגד נשותינו, בוגרות השירות הלאומי, וכנגדנו, בוגרי ישיבות ההסדר".

החותמים מתארים תחושת פגיעה גם מהתנהלות המפלגה עצמה. לדבריהם, "אנו כואבים את שתיקת המפלגה, את המהירות שבה גונו אותן פעילות בשבוע שעבר, ומנגד את השתיקה הרועמת לאחר גילוי דברי השקר בקמפיין, ובמיוחד לאחר דבריו של ינון מגל". הם מדגישים כי ניתן לחלוק על הדרך, אך "אסור לאפשר לדברי הבלע האלה להישאר ללא מענה".

בהמשך המכתב נכתב כי "שתיקת המפלגה מעוררת שאלות רבות על מעורבותה באותם דברים ועל דרכה בניהול מחלוקת בתוך הבית פנימה". עוד נטען כי "הרצון 'לחבק' בכל מחיר את דבריו של ינון מעיד על הסכמה, או לכל הפחות על ויתור עלינו - בוגרי ישיבות ההסדר".

בסיום מזכירים החותמים את המחיר האישי ששילמו בשנים האחרונות, "איבדנו חברים רבים בשנתיים האלה, לחמנו מאות ימים והקרבנו מחירים אישיים, נפשיים, משפחתיים וכלכליים". הם קוראים להנהגה לחזור בה מדרכה, "חזרו בכם, השמיעו את קולכם - קולה של התורה הציונית-דתית".