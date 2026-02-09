לרגל יום הבריונות, הזמרים אלייצור וששון שאולוב משיקים את השיר החדש "אחותי" - יצירה אישית הנוגעת בפצעי ילדות ונעורים של דחייה וחרם חברתי.

את מילות השיר כתבו השניים יחד, גם את הלחן, כשעל ההפקה המוזיקלית אמון תמיר צור. "אחותי" נכתב כמכתב התנצלות מאלייצור לאחותו, אך נושא מסר אוניברסלי של תמיכה, עידוד ומאבק אישי מול מציאות של פגיעה חברתית.

לדברי אלייצור, השיר נולד מתוך כאב אישי עמוק והוא נכתב בדמעות והתנצלות "למי שעבר חרם, למי ששתק ולמי שהבין רק בדיעבד שהיה צריך להיות שם".

השיר פונה למי שמתמודד עם תחושת בדידות או דחייה, ומבקש להזכיר: "לא אל תוותרי גם אם עוברים עוד לילות… מישהו נמצא שם איתך ומקשיב, מחכה לך תמיד - לעולם אחותי".