אלמונים חדרו במוצ"ש דרך חלון הממ"ד לאחד מבתי הכנסת בקריית משה שברחובות. לדברי שמעון כהן, עד למתרחש, "פרצו את ההיכל באופן אגרסיבי עם כלים".

על פי העדויות, מתוך שישה ספרי תורה שהיו בארון הקודש, ארבעה נשלפו - שניים מהם ספרי מפטיר. הפורצים השליכו את הספרים אל הקרקע, ואת בתי ספרי התורה השליכו אל מחוץ לבניין דרך החלון.

לדבריו, נכון לעכשיו זהות הפורצים אינה ידועה, והמשטרה פתחה בחקירה. "שכנראה מדובר במוסלמי אך יש היתכנות כי מדובר ביהודי עם בעיות נפשיות, כך אמר המפקד תחנה אמר לי", סיפר.

אירוע קודם של פריצה לאותו מקום התרחש לפני כעשור.