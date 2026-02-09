תיעוד: הפוליטיקאים הערבים ניסו להשתיק, שיקלי המשיך בנאומו צילום: דוברות

אירוע חריג במהלך כנס סגני ראשי הרשויות באילת: כאשר קבוצת סגנים מהחברה הערבית ניסו לקטוע באלימות את נאומו של השר עמיחי שיקלי - הממונה על הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

המהומה החלה כאשר השר שיקלי קשר בין ההנהגה הפוליטית של הציבור הערבי התומכת לדבריו באלימות ובטרור, לבין משבר האלימות במגזר.

כאשר השר הזכיר את תמיכתם ההיסטורית של מנהיגי הציבור בעבר ובהווה בטרור, נציגי הרשויות של החברה הערבית באולם קטעו את נאומו ודרשו להורידו מהבמה.

מיימון טולדנו, יו"ר פורום הסגנים ומ"מ ראשי הרשויות עלה לבמה, ניסה להרגיע את הרוחות והצהיר "כי לא ייתן לאף אחד לפוצץ את הכנס". הוא ציין שנבחרי הציבור הערביים כמנסור עבאס ואיימן עודה הוזמנו אך פשוט לא הגיעו.

השר התעקש להמשיך בנאומו: "מי שרוצה דוגמה חיה לבעיית האלימות בחברה הערבית - שיכנס לכאן ויראה חבורת בריונים אלימים. אף אחד לא ישתיק מיליון בוחרים שהצביעו למחנה הלאומי! יש להם מה לומר בנושא של ערביי ישראל".