הזמר שיבי קלר פרסם השבוע קליפ חדש לשירו "כי תעבור במים", המבוסס על פסוקי תנ"ך מתוך ספר ישעיהו ותהלים. השיר מבוצע בלחן מקורי ומלווה בעיבוד מוזיקלי עשיר.

קלר מסביר כי השיר נכתב מתוך מטרה "לחזק את העם היהודי בביטחון בבורא, את לבבות החיילים ואת משפחות בני ישראל בארץ הקודש ובעולם כולו".

בפנייה אישית לצופים כתב קלר, "נתפלל שמתוך השירה הזו נתחזק יחד באמונה שלמה ואמיתית, שנרגיש ונדע שאנו עטופים בשמירה, ומתוך כך נזכה לרפואה, לנחמה ולשמחה".

הלחן לשיר נכתב על ידי קלר עצמו, ואת ההפקה המוזיקלית ביצעו משה לוי ויהודה לוי. בין המשתתפים בהקלטות נמנים גם משה ינקובסקי בתופים, ויובל אסיס במיקס ובמאסטרינג.

השיר כולל את הפסוקים "כי תעבור במים אתך אני", "כי מלאכיו יצווה לך", ו"יהוה ישמור צאתך ובואך", ומבוצע בעיבוד עכשווי עם ניחוח מסורתי. את העיצוב הגרפי והציור לקליפ יצרה נעמה סטפנסקי.