הכנסת ספר תורה באור נחמן צילום: דביר עמר

חבריו של נחמן מורדוף הי"ד קיימו השבוע הכנסת ספר תורה בגבעת אור נחמן הסמוכה ליישוב עדי עד.

האירוע, במעמד הרב שי דאום והרב מנחם בן שחר, התקיים לעילוי נשמתו של נחמן, שנרצח בפיגוע ירי בצומת עלי לפני כשנתיים. הגבעה שנבחרה, אור נחמן, נקראת על שמו, ובה מתגוררים חבריו הקרובים של נחמן. מלבד הקשר האישי, מדובר בגבעה שזקוקה לספר תורה לשם קיום מניין קבוע במקום וחברי המקום גייסו בעצמם את הכסף.

הרב חיים מורדוף, אביו של נחמן, אמר, "אני כולי מלא התרגשות אבל נאמר כמה מילים לזכרו - בזכות החברים, הרבנים ורבינו הקדוש. אני ואשתי חשבנו אחרי שנחמן נרצח שהוא רצה לחבר שמיים וארץ, החברים פה מחוברים פה חזק חזק לארץ וגם לתורה.

כיום ב"ה החוות והגבעות גם עם 2 משפחות מקימים בית כנסת במקום, אני חושב שזו בשורה עצומה החיבור של שמיים וארץ שמכניס ברכה לגבעה בעזרת השם יתברך".