מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) את החלטת ועדת הכנסת בדבר פיצול חוק ההסדרים. 60 חברי כנסת תמכו באישור ההחלטה ו-56 התנגדו לה.

החוק עבר בתמיכת חברי הכנסת של ש"ס ודגל התורה לאחר שעות של דיוני משא ומתן עם היועצת המשפטית לוועדת החוץ והביטחון בנוגע לחוק מגיוס.

עם זאת באגודת ישראל הצביעו נגד הממשלה. למרות שסיעות רע"ם וחד"ש-תע"ל ביקשו להפוך את ההצבעה להצבעת אמון בממשלה, חברי הכנסת גולדקנופף, טסלר, פרוש וגם ח"כ אבי מעוז התעקשו להצביע נגד.

כעת ‏בש"ס ובדגל התורה ממתינים לקידומו של חוק הגיוס - ועדיין מוכנים לפשרות. עם זאת בשתי המפלגות הבהירו לנתניהו כי הן מצפות שהחוק יובא לאישור בקרוב.