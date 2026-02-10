הרב יוסף אלנקווה, לשעבר הרב האזורי של גוש קטיף, מתייחס לדיון בוועדת השרים לבטיחות בדרכים, בו נקבע כי יוחמרו הקנסות והענישה בגין עבירות תנועה חמורות, ובהן שימוש בטלפון בזמן נהיגה, חציית צומת באור אדום ונהיגה במהירות מופרזת.

בדבריו שיבח הרב את ההחלטות ואמר, "חברי הכנסת נקראים טובי העיר והטיבו בהחלטה נפלאה לקנוס כהלכה את מסכני הנפשות בכבישים הפונים ימינה מחוץ לשוליים או שמאלה מחוץ לקו ההפרדה וקונסים את המדברים בטלפון בנהיגה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

הרב הוסיף, "זו מצווה גדולה מאוד ויש להם רשות, צריך לשים מעקה לגגך - על כל דבר של סכנה. זו סכנת נפשות אמיתית לדבר בטלפון. חלילה להרים טלפון בנהיגה".

הוא ציטט את הרב מרדכי אליהו זצ"ל. "אדם נכנס למכונית - הוא צריך להרגיש שיש לו רובה טעון בלי נצרה. כל תזוזה אפשר להחיות אנשים. צריך לשבח את חברי הכנסת שלנו, והעונש הגדול הוא לא הכסף, אלא אם חלילה יהרוג או יפצע אנשים".