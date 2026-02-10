אלון אהל שר: יש לי סיכוי וידאו: יחצ, תמונה: מור רקנטי

שורד השבי אלון אהל קיים מופע מרגש אמש (שני) בנמל תל אביב תחת הכותרת "אלון אהל מנגן את החיים". אהל ניגן עם אמנים רבים, ביניהם גיא מזיג, גל תורן, עידן עמדי ושלומי שבן.

באחד הרגעים המרגשים של המופע ביצע אהל את שירו של אביתר בנאי "יש לי סיכוי". אהל הקדיש את השיר לשורד השבי אלי שרעבי שהיה בקהל. אהל פנה לשרעבי מהבמה ואמר לו: "אלי, אתה מאמין? איפה היינו ואיפה אנחנו עכשיו? אתה הצלת אותי".

אהל סיפר שבמהלך הימים בשבי אמר לו שרעבי: "עכשיו אתה לוקח את עצמך בידיים. אתה ילד גדול, יש לנו מטרה אחת - לחזור למשפחות שלנו לא משנה מה. מותר להישבר - אבל אסור לנו לאבד תקווה".

אחד האמנים שהופיע עם אהל היה כאמור עידן עמדי, שנפצע באורח קשה בלחימה ברצועת עזה. "אני מתרגש", אמר עמדי לפני שהחל לשיר, "אז אני לא אגיד הרבה, רק שהיה שווה הכל - לראות אותך כאן, את האור שלך".

"איזה מטורף להיות על הבמה הזו", אמר אהל למשתתפי המופע, "זה לא יאומן, זה הניצחון שלי. יש פה אמנים שלפני שנה היו בכיכר וניגנו לכבודי כדי לחזק אותי, כדי שאני ושאר החטופים נחזור הביתה. אז להיות אתכם זה הניצחון שלי, הניצחון שלכם".

