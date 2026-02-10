בזמן שהחיפושים אחר הנער הנעדר מוישי קליינרמן נכנסים לשנתם הרביעית קיים מפקד מחוז ש"י במשטרה, ניצב משה פינצ'י, פגישת עדכון מיוחדת עם אימו של מוישי, גיטי קליינרמן ובני משפחה נוספים.

במהלך המפגש נחשף כי המשטרה משלבת כעת כלים טכנולוגיים חדשניים בניסיון לפצח את תעלומת היעלמותו של הנער שנראה לאחרונה במירון במרץ 2022.

ניצב פינצ'י הדגיש בפני המשפחה כי למרות הזמן הרב שחלף, החקירה נמצאת בראש סדר העדיפויות של היחידה המרכזית במחוז ש"י. "איתורו של מוישי הינו אתגר מחוזי", אמר הניצב. "אנחנו מפעילים שיטות ואמצעים מיוחדים, ואף משלבים כלים טכנולוגיים בשיתוף חברות אזרחיות, כדי למצוא כל קצה חוט חדש".

גיטי קליינרמן, שהפכה לסמל של אמונה ואומץ במאבק להשבת בנה, הביעה הערכה על העדכון השוטף. "אני לא מאבדת תקווה למרות שעברו כמעט ארבע שנים", אמרה בהתרגשות. "התיק עדיין על השולחן ואנחנו זוכרים את מוישי בכל רגע. המפגש נותן לנו תחושה שהמשטרה רואה חשיבות רבה במציאתו, ואנחנו רואים שיש כל הזמן התפתחויות".

מוישי קליינרמן ממודיעין עילית, נראה לאחרונה ב-25 במרץ. 2022 באזור ציון הרשב"י במירון ומאז אבדו עקבותיו. לאורך השנים נעצרו מספר חשודים, בוצעו חיפושים נרחבים במערות ובבורות בהר מירון, ואף נבדקו כיווני חקירה בחו"ל, אך עד כה ללא הצלחה.