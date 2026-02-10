מחאת הרפתנים עולה שלב: קבוצת רפתנים קיימה הבוקר (שלישי) "טקס קבורה לרפת הישראלית" בכניסה למשרד האוצר ומול הכנסת.

במסגרת הטקס הרפתנים ערמו ערימה של זבל של פרות לצורה של קבר טרי ומעליו הניחו זר אבלים שעליו כתוב: "כאן קוברים את החקלאות הישראלית" וזוג מגפיים. הם אף אמרו "קדיש על ענף החקלאות"

בנוסף נעצו מודעת אבל עליה כתוב: "בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של ענף החלב הישראלי וביטחון המזון: הרפת הישראלית ז"ל. ההלוויה תתקיים בכנסת ישראל על ידי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'. יושבים שבעה במושבים ובקיבוצים לאורך גבולות המדינה".