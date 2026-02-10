משרד האוצר חושף תוכנית דרמטית בשם "מכמות לאיכות", שעשויה לשנות את פני מערכת החינוך היסודית בישראל.

ב"ידיעות אחרונות" פורסם כי על פי התוכנית, ישראל תתאים את עצמה למדינות ה-OECD ותעבור לשבוע לימודים של חמישה ימים, תוך ביטול הלימודים בימי שישי וקיצור המרווח שבין שנת הלימודים לחגי תשרי.

לצד המעבר לחמישה ימי לימודים בגנים ובבתי הספר היסודיים יקוצר גם החופש הגדול כך ששנת הלימודים תפתח ב-15 באוגוסט במקום ב-1 בספטמבר. בכך ייחסכו שני מיליארד שקלים שיועברו להעלאת שכר המורים, גיוס כוח אדם איכותי ושדרוג טכנולוגי.

בשבועות הקרובים צפוי להתחיל פיילוט בכ-30 גנים וכיתות בבתי ספר יסודיים באזור המרכז. הורים ברעננה כבר החלו לקבל הודעות ראשוניות על הכללת מוסדות החינוך שלהם בתוכנית הניסיונית, שצפויה להתרחב בשנה הבאה ליישובים נוספים.

נתוני האוצר חושפים כי בישראל מלמדים 941 שעות בשנה בחינוך היסודי, לעומת 804 שעות בלבד בממוצע ה-OECD. באוצר טוענים כי הלימודים בימי שישי (כ-4.5 שעות בממוצע) אינם אפקטיביים, והנוכחות בהם דלה.

מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד, הודיעה כי תתנגד למהלך. "החופש הגדול לא יקוצר. זה לא יקום ולא יהיה".

היישום המלא של התוכנית מתוכנן לשנת הלימודים 2027/28, עם סיום ההסכם הנוכחי מול הסתדרות המורים.