פרשן חדשות 12 עמית סגל מעריך כי הפער בין המפלגות החרדיות לייעוץ המשפטי בכנסת מלמד על כך שחוק הגיוס לא יחוקק בסופו של דבר.

"ההערכה בקואליציה, בתום כמה ימים של דיונים בין החרדים ובין היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, היא שחוק הגיוס לא יעבור. שאין דרך לגשר על הפערים בין המועצת והיועצת. בין היועצת המשפטית של הוועדה לבין מועצות חכמי וגדולי התורה", ציין סגל.

הוא אף הביא דוגמה למחלוקת שאינה ניתנת לפיתרון. "החרדים דורשים שיהיו סנקציות - אך לא על חייבי גיוס בעת הנוכחית. זאת אומרת שברגע שהחוק מתקבל - מתחילים מחדש". היועמ"שית של הכנסת אומרת שהסנקציות יחולו על כולם ואי אפשר לגשר על זה".

סגל ציין שהמצב הזה עלול להביא להקדמת את הבחירות. "נשארנו עם שלושה מועדים לבחירות - יוני, ספטמבר או אוקטובר. החרדים הצביעו בעד פיצול חוק ההסדרים, למרות שהם לא מקבלים עדיין את הגיוס.

ההערכה בקואליציה היא שגם ברגע האמת, במרץ, הם יצביעו בעד התקציב, אבל יהיה איזה מרכיב של עיצום סנקציה כלפי הקואליציה של הקדמת הבחירות. מאוד סביר שחוק הגיוס לא עובר וחוק התקציב וההסדרים כן עובר", סיכם.