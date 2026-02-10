נשיא המדינה יצחק הרצוג, אשר נמצא בביקור רשמי באוסטרליה, ביקר הבוקר (שלישי) בבית ספר "מוריה" בסידני, שם התקבל בחום על ידי מאות תלמידים.

במהלך הביקור שוחח הנשיא עם תלמידי תיכון יהודים מקומיים על נושאים שונים, בהם האנטישמיות הגוברת במדינה, יחסי ישראל-אוסטרליה והתרומה המשמעותית של יהדות אוסטרליה למדינת ישראל.

בנוגע לעלייה במספר מקרי האנטישמיות באוסטרליה, אמר הנשיא: "באוסטרליה מתרחש גל עצום של אנטישמיות שלא ראינו בעבר, והיסטורית לא ציפינו שזה יתרחש דווקא פה. המלצתי לכולנו היא לעמוד זקופים, להביט להם בעיניים ולא לפחד. לא נזוז לאחור, להפך, אנו גאים בזהותנו היהודית והציונית. אנו גאים בישראל, מדינת הלאום שלנו, ומתעקשים להמשיך ולהתקדם יחד".

בהתייחסו ליחסי ישראל-אוסטרליה, ציין הנשיא כי על אף התרומה הרבה של אוסטרליה להקמת מדינת ישראל ולשיבת העם היהודי למולדתו, בעשורים האחרונים חל שינוי ביחס המדינה כלפי ישראל. "משהו שלילי התרחש בדור האחרון, והוא השתרש עמוק, ועלינו להתמודד עם זה", אמר.

הוא הוסיף כי יש מחלוקות רבות עם הממשלה האוסטרלית בנושא מדיניות ישראל, אך הדגיש את הדיאלוג הפתוח שנמשך ביניהם. "מטרתי בביקור הזה היא להחזיר את היחסים למסלולם", אמר הרצוג.

בנוגע להשפעתה של יהדות אוסטרליה על ישראל, אמר הנשיא: "למרות גודלה היחסי הקטן, לקהילה היהודית באוסטרליה יש השפעה גדולה בישראל. מדהים לגלות שממרחק כה רב מגיעים אהבה וחום רבים כל כך, הודות למערכת החינוך היהודית המרשימה הקיימת כאן".