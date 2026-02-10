יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף פנה למשרד האוצר בבקשה להקדים את תשלום משכורות חודש מרץ לעובדי המדינה ועובדי רשתות החינוך, בכדי לאפשר להם להתכונן לקראת חג הפסח.

בפנייה, שהוגשה פחות מחודשיים לפני חג הפסח, צוין כי החג מביא עמו הוצאות כלכליות רבות עבור כל משפחה בישראל, ובכלל זה עובדי המדינה ועובדי רשתות החינוך העצמאי ובני יוסף, המהווים את עמוד השדרה של מערכות החינוך.

בשנה זו ערב חג הפסח יחול ב-1 באפריל, ולכן הבקשה היא להורות על הקדמת תשלום המשכורות של חודש מרץ בעשרה ימים, כך שהמשכורות יופקדו בחשבונות הבנק של העובדים ביום 20 במרץ במקום בסוף החודש.

"זאת על מנת לאפשר לעובדים אלו להתכונן לחג בפרק זמן סביר מתוך כבוד ורווחה", נכתב בפנייה. הפונים ביקשו מהאוצר לפעול "מתוקף סמכותך וכמי שטובת המשפחות לנגד עיניו".