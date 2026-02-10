אירוע אנטישמי חמור התרחש אתמול (שני) בלב רובע טרוקדרו היוקרתי ברובע השישה-עשר של פריז.

שלושה יהודים שיצאו מבית כנסת מקומי לאחר התפילה הותקפו באיומי סכין בידי אדם לא מזוהה.

על פי תלונת הקורבנות, התוקף ניגש אליהם במבט מאיים ושאל שוב ושוב: "יהודים? ישראלים?".

כאשר אחד מהם השיב בחיוב, החל האיש לצעוק "ישראלים", שלף סכין והתקדם לעברם תוך כדי איומים.

שלושת המתפללים נמלטו מהמקום בבהלה. אחד מהם אף נפל במהלך הבריחה, אך הצליח לקום ולהמשיך לברוח. השלושה מצאו מחסה אצל שוטרים שהיו בתפקיד באזור. בנס, איש מהם לא נפגע פיזית. התוקף נמלט מהמקום וטרם נעצר.

שלושת המותקפים הגישו תלונה רשמית במשטרה, והפרקליטות הציבורית פתחה בחקירה בחשד לאלימות חמורה ולפשע שנאה ממניעים דתיים. החקירה הוטלה על תחנת המשטרה של הרובע השישה-עשר, והמאמצים מתמקדים בזיהוי החשוד ובמעצרו בהקדם.

ראש עיריית הרובע השישה-עשר, ז'רמי רדלר, גינה בחריפות את האירוע והביע תמיכה מלאה בקרבנות. "אני מגנה בתוקף את תקיפת שלושת היהודים", הוא אמר, והוסיף כי צילומי מצלמות האבטחה ברחבי הרובע נבדקים כחלק מהחקירה.

רדלר הורה על הגברת הערנות והנוכחות המשטרתית סביב מוסדות ואתרים רגישים ברובע. "נמשיך להילחם באנטישמיות בכל הנחישות", הוא הבטיח.