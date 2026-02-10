מכתב מאיים המכיל קליע אקדח נשלח למתחם מוסדות הקהילה היהודית של מינכן ובוואריה עילית בגרמניה.

האירוע התרחש ביום חמישי האחרון והוגדר על ידי הנהגת הקהילה כהסלמה משמעותית באיומים האנטישמיים.

על פי הודעת המשטרה המקומית, המכתב הגיע בדואר רגיל למתחם הכולל את מרכז הקהילה ואת בית הכנסת אוהל יעקב.

המעטפה עוררה חשד כבר בשלב הראשוני ונבדקה על ידי שירותי הבטחון של הקהילה, הפועלים בבקרה קפדנית על כל דבר דואר המגיע למוסדות היהודיים.

לאחר שהתגלה התוכן החריג, הוזעקו למקום כוחות משטרה, והחומר הועבר לחקירת מחלקת בטחון המדינה של בוואריה.

סגן נשיא הקהילה היהודית במינכן, יהושע חמיאל, אישר כי המכתב הכיל קריאה מפורשת לרצח יהודים. "אנו בודקים כל פריט דואר בקפידה, ובמקרה זה היה ברור מיד שמדובר במכתב עם תוכן בעייתי וחמור", הוא אמר.

חמיאל הדגיש כי האיום החורג מכל מה שנראה עד כה: "אנחנו מקבלים איומים רבים, לצערנו, אבל מכתב שמכיל כדור חי זה כבר שלב חדש ומסוכן. מי ששלח מכתב כזה, עם כדור חי, יש לו ככל הנראה גישה לתחמושת ואולי גם לנשק. זה לא איום תיאורטי".

חמיאל לא הסתיר את תחושת המצוקה בקהילה: "ההסלמה נמשכת, ואנחנו מרגישים נטושים. החברה סובלת איומים, עלבונות והצהרות אנטישמיות, ואין תגובה מספקת. יש נאומים וגינויים, אבל הם לא מגינים עלינו בפועל".

יחד עם זאת, הוא הדגיש כי שיתוף הפעולה עם כוחות הבטחון הוא הדוק ויעיל: "המשטרה פועלת במקצועיות רבה, ותמיד עושה את המרב כדי להגן על הקהילה".

האירוע מצטרף לשורת תקריות אנטישמיות שאירעו בשנים האחרונות בגרמניה בכלל ובבוואריה בפרט, וממחיש את המציאות הבטחונית המורכבת של קהילות יהודיות באירופה - מציאות של ערנות מתמדת, אמצעי אבטחה כבדים ותחושת איום מתמשכת.