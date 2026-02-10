בחור ישיבה חרדי עריק בן 20 נעצר הלילה (בין שני לשלישי) והוסגר למשטרה הצבאית.

אריאל קורן, תלמיד ישיבת חב"ד בתל אביב, נעצר על ידי משטרת ראש העין והוסגר לידי המשטרה הצבאית. הוא מקבל ייצוג משפטי מעורך הדין שלמה חדד.

הבוקר (שלישי) צפוי קורן להיות מובא בפני שופט שיקבע את המשך ההליכים במעצרו.

המעצר מגיע יום אחד בלבד לאחר שהיהדות החרדית הזדעזעה בעקבות מניעת הנחת תפילין מהאברך אברהם בן דיין בזמן שהיה במעצר המשטרה הצבאית.

בן דיין, בן 23 ונשוי טרי, נעצר במוצאי שבת בבדיקת תנועה שגרתית בדרום כשהתברר שהוא רשום כעריק.

משפחתו של בן דיין טענה כי למרות שהביאו לו תפילין, הרשויות סירבו בתוקף לאפשר לו להניחן. בנוסף, הם האשימו את גורמי האכיפה בהטעיה מכוונת, כאשר העצור הועבר מתחנה לתחנה במשך כל הלילה ובכל פעם נמסר למשפחה מידע שגוי על מיקומו. המקרה עורר סערה פוליטית כשיו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני תקף בחריפות: "האברך הזה נעצר על לא עוול בכפו, ולדברי המשפחה לא נתנו לו להניח תפילין. מדובר בצבא שמכונה צבא יהודי, ולא נותנים לבן ישיבה להניח תפילין".

בצה"ל טענו אתמול כי מדובר היה בתקלה שנבעה מבעיות בקליטת האברך במתקן הכליאה. כעת, עם מעצרו של קורן, צפוי המתח בין המגזר החרדי למערכת האכיפה להימשך.