סערה פרצה בעקבות מודעה שהופצה ברשתות החברתיות ובה הוזכרה הרצאה מתוכננת של הרב אבי זרביב בפני חניכי סניף בני עקיבא חב"ב תל אביב, תחת הכותרת "לזרבב את עזה - השילוב בין תורה לצבא".

על פי הפרסום, ההרצאה נועדה להתקיים ביום חמישי הקרוב בעזרת הנשים של ישיבת אורות שאול בתל אביב, אך גורמים בישיבה טוענים כי האירוע לא תואם עם ההנהלה, ולא ניתנה לכך רשות.

הפרסום עורר תגובות חריפות מצד פעילי שמאל, ובהם הפעילה אביגיל שפרבר, שכתבה: "בלב תל אביב, בסניף של תנועת נוער שחרטה על דגלה 'תורה ועבודה', מתקיים אירוע שנושא את הכותרת המזעזעת 'לזרבב את עזה'. מפגש שכל מהותו היא שפה של הרס, עליונות והתלהמות".

לדבריה, "​זה לא 'תורה ועבודה', זו עבודת אלילים, יהדות שהחליפה את המוסר והחמלה בכוחנות וגזענות.​בוגרים והורים, אתם לא יכולים לעמוד מנגד. שתיקה היא הסכמה. כשהשוליים הקיצוניים הופכים למיינסטרים בתוך סניף בתל אביב, כולנו צריכים לדאוג".

בעקבות הביקורת, פרסם ראש ישיבת אורות שאול, הרב יובל שרלו, הבהרה רשמית בה הדגיש: "אין אירוע כזה בישיבה, לא היה ולא יהיה". דבריו עוררו תגובות סוערות מצד פעילי ימין שמחו על ביטול ההרצאה, אך הרב הדגיש כי האירוע פורסם ביוזמת קבוצת נערים, ללא ידיעת הישיבה, וברגע שנודע הדבר - הוא בוטל.

הוא אף הדגיש כי "אם אי פעם יהיה אירוע בישיבה שידון בשאלה מה עושים ברצועת עזה - הרב זרביב הי"ו יהיה חלק בלתי נפרד מהמוזמנים". לדבריו, "במקרים הבודדים מאוד שאנו עושים כינוס על כל דבר שבעולם, בדרך כלל על עניינים הקשורים בתורה - אין אנו משתיקים. להפך, תלמידינו ישמעו את כל הדעות, ויחליטו על דרכם".

בהמשך הדגיש הרב שרלו כי "בישיבת אורות שאול לא היה מצב אי פעם שמישהו הוזמן, ולאחר מכן בוטלה הזמנתו. היו עלי לחצים כבדים במקרים מגוונים, ומעולם לא בוטלה הזמנה לאחר שפורסמה. אסור להלבין פנים. אנחנו קודם כל דורשים מעצמנו. כך שכל דברי הבלע שנאמרו - אין להם כל בסיס וכל יסוד".

הרב שרלו הבהיר כי לא מדובר בביטול הזמנה אלא באירוע שלא תוכנן מעולם. "מה שהתרחש הוא פשוט - קבוצת נערים הודיעה בציבור שיש אירוע בעזרת נשים בישיבה, תחת כותרת שהיא משחק מילים על שמו של הרב זרביב, אבל משמעותה היא שיש כנס בישיבת אורות שאול שעניינו לשטח את עזה. לא היה לזה כל קשר לישיבה מלכתחילה. משעה שזה נחשף בעינינו - זה בוטל מיד. מעצמנו".

הוא הדגיש שוב: "לא הייתה הזמנה. לא בוטלה. לא היה כינוס. לא בוטל. לא היה לחץ. לא היה כלום. בישיבת אורות שאול, כמו גם בכל ישיבה אחרת בעולם, לא קובעים דבר מה שיתרחש בישיבה בלי לקבל את רשותה של הישיבה; לא מפרסמים מודעות על אירועים שמתקיימים בישיבה בלי שהישיבה בכלל יודעת מהאירוע. בישיבת אורות שאול לומדים תורה".