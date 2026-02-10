שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, פרסם היום (שלישי) פוסט חריף נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו והקואליציה, ובו האשים כי במקום להביא ל"ניצחון מוחלט", כפי שהובטח בתחילת המלחמה, הממשלה למעשה מנציחה את שלטון חמאס ומאפשרת לרשות הפלסטינית לחדור לעזה במסווה של פתרון מדיני.

לדבריו, כבר לפני כשנתיים הציג בפני הקבינט תוכנית להחלפת שלטון חמאס בגורם מקומי שאינו לוחם בישראל, אך נתניהו דחה את הרעיון: "נתניהו תקף את הרעיון ואותי ויחד עם להקת מעודדים הבהיר שזה לא יקרה".

בפוסט כתב גלנט: "חלפו שנתיים, תוכנית להחלפת חמאס אין, אבל מה יש? התעצמות של ארגון הטרור חמאס בדלת הקדמית, והכנסת הרשות הפלסטינית כולל חותמת של 'מדינת פלסטין' בדלת האחורית".

הוא האשים כי "בן גביר וסמוטריץ', מובילי המאבק לשלטון צבאי ישראלי בעזה, סחטו את נתניהו באיום של פירוק הממשלה" ובכך "מנעה 'השלישייה' את השגת מטרת המלחמה החשובה ביותר - החלפת שלטון החמאס באמצעות גורם שאינו ישראל".

לטענתו, לא רק שלא הוחלף שלטון חמאס, אלא שתחת הנהגת נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' - נרשמת תבוסה אסטרטגית: "שלטון חמאס מונצח בעזה ו'מדינת פלסטין' חותמת רשמית על הדרכונים".

גלנט סיים בציניות: "יהיה מעניין לראות איזו הנדסת תודעה נתניהו מתכנן בעניין זה".