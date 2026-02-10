שיתוף פעולה חדש בין המעבדה הפתולוגית של אסותא - פתולאב, לבין חברת החדשנות הבריטית PANAKEIA, עתיד לשנות את הדרך בה מאובחנים מקרים של סרטן המעי הגס. המהלך צפוי להביא לקיצור ניכר של זמני ההמתנה לתוצאות פתולוגיות.

המערכת החדשה מבוססת על אפליקציית בינה מלאכותית, המושתתת כבר על שלב הסריקה הדיגיטלית הראשונית של משטח הבדיקה הפתולוגית. מטרת המערכת היא לזהות ביטוי של גן מסוים, המכתיב את סוג הטיפול, עוד לפני שניתנת תשובה פתולוגית מלאה.

באמצעות התרעה בזמן אמת על נוכחותו של סמן גנטי רלוונטי, האפליקציה מאפשרת התאמת טיפול מדויק בשלב מוקדם, דבר שצפוי לחסוך זמן קריטי עבור הרופאים והמטופלים. עם זאת, הטכנולוגיה לא מחליפה את עבודת הפתולוגים, אלא פועלת ככלי תומך החלטה.

שרון ממן סעדון, מנכ"לית פתולאב, ציינה, "אני רואה בתפקידנו אחריות קלינית ממדרגה ראשונה, לספק תשובות איכותיות מדייקות ומקצועיות בזמן הקצר ביותר... מתוך הבנה זו אנו משקיעים באופן מתמיד בקידום חדשנות".

נועה בישיץ, סמנ"כלית חדשנות הפתולוגיה במעבדה, הוסיפה, "תפקידה של מעבדה פתולוגית מובילה הוא לא רק להגיב להתקדמות טכנולוגית - אלא להוביל אותה".