הלימון שכמעט השמיד את כל ענף ההדרים

מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות וביטחון המזון, בשיתוף מפקחי המכס בנתב"ג, סיכלו ניסיון הברחה מסוכן לישראל של שתיל לימון נגוע במחלת הגרינינג - אחת ממחלות ההדרים ההרסניות בעולם.

השתיל, בגובה של כמטר, הוסלק בתוך מזוודתו של נוסע כבן 70 תושב חולון, שחזר מטיסה מתאילנד. הנוסע עבר במסלול הירוק אך נעצר לבדיקה אקראית, ובמזוודתו נמצאו גם פירות אקזוטיים, ירקות וצמחי שורש - כולם הוחרמו.

בדיקה מקצועית של שתיל הלימון העלתה כי הוא נגוע במחלת הגרינינג, מחלה חיידקית שתוקפת את מערכת ההולכה של העץ ועלולה להשמיד מטעים שלמים. המחלה קיימת כיום בברזיל ובפלורידה, שם גרמה לנזקים כלכליים כבדים המוערכים במיליארדי דולרים בשנה.

שלומית ציוני, מנהלת השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות, מסרה: "בזכות שיתוף הפעולה המוצלח בין הגורמים הצלחנו למנוע את ההברחה של החומר הצמחי הנגוע לישראל ואנו נמצה את הדין מול מבצע העבירה".

עוד הוסיפה ציוני קריאה לציבור: "הכנסת שתיל הלימון יכלה לגרור אסון לאומי בדמות השמדת ענף ההדרים כולו ולגרום בכך לפגיעה עצומה בביטחון המזון ולנזק כלכלי חמור לכלכלת המדינה. אני קוראת לשבים מחו"ל להימנע מהבאת פירות ירקות, צמחים וזרעים ללא רישיון כנדרש גם אם זה רק לצריכה או שימוש עצמיים".

במשרד החקלאות הדגישו כי כל תוצרת צמחית המוכנסת לישראל באופן מוסדר עוברת פיקוח קפדני בנמלי הכניסה, במטרה למנוע כניסת מזיקים ונגעים - שמסוגלים לחולל נזק אדיר לחקלאות הישראלית.