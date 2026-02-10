לקראת פגישת נתניהו טראמפ שוחחנו עם עו"ד מארק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, על הסוגיות הצפויות לעלות בדיון ועל הקיבעה שפורסמה בשמו של טראמפ ולפיה הוא מתנגד לכל צעד ישראלי המקדם סיפוח וריבונות ביהודה ושומרון.

"כל פעם שראש הממשלה נוסע לוושינגטון התקשורת שואלת על לחץ או משבר, אבל בעיניי אין לחץ ואין משבר אלא תיאום הדוק בין ישראל לארה"ב. כך אני שומע גם מפה וגם מוושינגטון", אומר צל המשוכנע שהמפגש בין שני המנהיגים אינו אלא עוד מפגש תיאום עמדות ומדיניות.

בהתייחס לעצם המו"מ בין ארה"ב לאיראן סבור צל כי מדובר ב"מו"מ שלא יוביל לשום מקום". להערכתו "זה מאמץ של הרגע האחרון לנסות ולהגיע להסדר כלשהו. הם כמונו יודעים שאי אפשר להגיע להסדר בר קימא עם המשטר באיראן, אבל הם מנסים. זה חשוב לפוליטיקה הפנימית בארה"ב וגם כדי שלאחר מעשה יוכלו לומר שניסו להגיע להסכם".

לשאלתנו אם על מנת להוכיח רצינות צפויה ארה"ב ללכת לקראת האיראנים, אומר עו"ד צל כי ארה"ב כבר עשתה כמה צעדים לקראת האיראנים. האיראנים לא רצו לקיים את המו"מ באיסנטבול וארה"ב הסכימה להעביר אותו לעומאן. האמריקאים הסכימו להתרכז בגרעין, אבל לא ויתרו על הדרישות האחרון כמו הגבלת מערכת הטילים הבליסטיים, הניתוק מהפרוקסים באזור ומהדרישות לגבי התושבים באיראן כדי שהמשטר לא יוציא אותם להורג".

מנגד, מציין צל את המחאה האמריקאית נגד צירופו של מפקד הסטקום, מועצת השלום של טראמפ, למו"מ, נגד נוכחות כלי השיט האמריקאי במפרץ הפרסי ובנוסף איימו שיפגעו בכוחות קרקעיים אמריקאיים במזרח התיכון, בהשמדת ישראל ולהביא את האזור למלחמה כוללת'. "האמריקאים מבינים שהסיפור של המו"מ לא נראה רציני וצריכים להיערך לצעד הרציני הבא".

צל "משער ומנחש שהדיבורים בוושינגטון יתרכזו בתיאום בין כוחות ישראל וארה"ב לתקיפה עתידית באיראן", הוא אומר ומזכיר כי "ביוני העריכו לו"ז ליום ראשון, אבל ההתקפה התחילה לפני כן, כלומר עוד באמצע המו"מ התחיל 'עם כלביא' והמתקפה האמריקאית. הכול אפשרי".

סוגיה נוספת אודותיה ביקשנו את התייחסותו של עו"ד צל היא סוגיית דבריו של הנשיא האמריקאי נגד צעדי ריבונות ישראליים ביהודה ושומרון. לטעמו בדברים אלה "אין שום דבר חדש. מה שטראמפ אמר אתמול הוא אמר גם לפני כמה חודשים. הוא לא בעד סיפוח של ישראל ביהודה ושומרון. מצד שני הוא נתן אור ירוק להתפתחויות חשובות לגבי עתיד ההתיישבות ביו"ש כמו באזור 1E, דברי השגריר ויו"ר בית הנבחרים על זכויות העם היהודי ביהודה ושומרון. לכן צריך לדייק, הוא נגד סיפוח פורמאלי, אבל הממשל שלו תומך בזכויות שלנו ביהודה ושומרון ובפיתוח תשתית ההתיישבות של עם ישראל באזור. אני מבין אותו. הוא מנסה לשמור על ברית כלשהי של ארה"ב עם העולם הערבי המוסלמי לגבי עזה וגם תומך בזכויות של ישראל. הוא מתמרן בין הטיפות".

צל מציין בדבריו כי הוא עצמו אופטימי וממליץ לכולנו "להיות אופטימיים. אני משער שיש התקפה בדרך, לפני או אחרי הרמדאן. כולנו צריכים להיות מוכנים ועירניים גם לאפשרות של תקיפה איראנית נגדנו כמו שהיה ביוני. גם זה עלול לקרות וצריך להיות מוכנים וקשובים להנחיות פיקוד העורף".