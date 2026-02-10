הרב יצחק בר זאב בבית אהרון ברק ללא קרדיט

הרב יצחק בר זאב, רב בית הכנסת הגדול בתל אביב, והרב בני פרל, ראש הישיבה לאמנויות ולמדעים בר-אילן בעיר, ליוו היום (שלישי) קבוצת תלמידים לביקור בביתו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק.

המפגש נערך בעקבות התקרית שבה פעיל הימין מרדכי דוד תועד חוסם את רכבו של ברק.

עוד באותו נושא: אני מכיר מעט מידי גמרא ואני מצר על כך

במהלך הביקור הביע הרב בר זאב הסתייגות מהתנהלותו של דוד, ואמר, "הייתה התנהגות שהופנתה כלפיך שאנחנו לא מסכימים לה ולא נחה דעתנו כמו רוב עם ישראל".

הרב הוסיף, "אנחנו חושבים שזה נכון שגם אנחנו כציבור דתי ורבנים נבוא ונשמיע את הקול הזה כדי שהדברים יהיו ברורים".

הרב בני פרל שיתף בתחושותיו מהביקור: "התרגשתי היום מכיוון שהתלמידים התרגשו לבוא אליך, זה ריגש אותי".