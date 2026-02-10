הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בכנסת, בראשות ח"כ אושר שקלים (הליכוד), קיימה היום (שלישי) דיון סוער סביב מכרז חדש של עיריית הרצליה להפעלת משאיות אוכל (פוד-טראקס) בעיר - הכולל דרישה להפעלה גם בשבתות וחגים בכמה מהמיקומים.

המכרז עורר ביקורת מצד חברי כנסת מהקואליציה, אנשי ציבור וארגונים דתיים, שטוענים כי מדובר באפליה כלפי בעלי עסקים שומרי שבת, שאינם יכולים לגשת למכרז.

מנגד, בעירייה טוענים שמדובר בצעד לשוויון ופלורליזם, המאפשר פעילות מגוונת בשבת לצד שמירה על איזון - כאשר חלק מהמיקומים דווקא לא דורשים הפעלה בשבת.

ח"כ יצחק גולדקנופף (יהדות התורה) תקף את המכרז: "המכרז של עיריית הרצליה יכול לפתוח תיבת פנדורה בכל רחבי הארץ. מדובר בפירצה חדשה שלא הייתה עד כה של הפעלת עסקים בשבת ע"י מכרז של עירייה בישראל. צריך לקבל את השבת כמתנה שניתנה לעם ישראל".

ח"כ משה אבוטבול (ש"ס) הוסיף: "עיריית הרצליה מצפצפת על חוק העזר העירוני ולא רומסת אותו. לראש עיר ועירייה אין מנדט לקבוע לעסקים האם הם יהיו חייבים להיות פתוחים בשבת. עסק שרוצה להיות פתוח בשבת זאת זכותו, אבל הוצאת מכרז שמחייב עסקים להיות פתוחים בשבת זה מחוץ לאחריות של עירייה ברחבי המדינה. המכרז של עיריית הרצליה יוצר אפליה כלפי מי ששומר שבת ורוצה לזכות במכרז".

נציג הפונים שי גליק, מנכ"ל ארגון "בצלמו", טען בדיון: "עיריית הרצליה לא מאפשרת לבעלי עסקים שומרי שבת לגשת למכרזים רשמיים שהיא מפרסמת. כרגע עיריית הרצליה מקיימת כפייה חילונית על בעלי העסקים".

מנגד, נציגי עיריית הרצליה הדפו את הטענות. רו"ח מאיה אלדר, סמנכ"לית פרויקטים בעירייה, הסבירה: "המכרז מדבר על הצבת 22 משאיות אוכל ברחבי העיר, מתוכם רק 7 משאיות אוכל נדרשות לעבוד בשבת. 15 מיקומים במכרז יכולים לעבוד שישה ימים בשבוע ולהיות עסקים כשרים".

עוזרת סגנית ראש העיר, מיה חורי דוד, הבהירה: "בנאדם שהוא שומר כשרות יכול לגשת למכרז להפעלת משאיות האוכל והוא יכול לזכות בהפעלה בחלק מהמוקדים".

ח"כ סימון דוידסון (יש עתיד) תמך במכרז: "אני עושה קידוש ואני יהודי חילוני. אני גר בנתניה ואין לי איפה לשתות כוס קפה ביום שבת בנתניה. במדינת ישראל חרדים, חילונים ושומרי מסורת צריכים לחיות יחד. אני בטוח שהעיר הרצליה לא תשים את המשאיות אוכל באזור מגורים של דתיים או חרדים בעיר".

ח"כ שקלים אמר בסיכום הדיון: "שוחחתי עם ראש העיר הרצליה לפני מספר ימים ואני מקווה שהעירייה תצליח למצוא את האיזון הנכון ולהביא פתרון מוסכם על כל הזרמים, אני נותן לזה הזדמנות. אנחנו נקיים על הנושא הזה דיון מעקב".