בראיון לערוץ 7 מספרת ד"ר רות קבסה אברמזון, יו"ר הפורום ליהוד הגליל, על התמודדותם של מי שעסקיהם נפגעו מפרוטקשן לבטח את בית העסק מכאן והלאה.

את דבריה פותחת ד"ר קבסה אברמזון בקביעה הראשונית ולפיה "התופעה החמורה היא הפרוטקשן עצמו, שהמדינה נאבקת בו אבל לא מספיק אפקטיבי. התופעה משתוללת". על התנהלות התופעה היא מציינת כי "הרבה פעמים החברות מגיעות לבעת העסק עם כסות של חברת שמירה רשמית עם חשבוניות וכו', חלק בגלוי וחלק מאחורי הקלעים, בשחור".

"עסק שדיווח על הפרוטקשן ופונה לחברת הביטוח כדי לבטח את העסק, לא יתאפשר לו לבטח את סעיף הנזק מזדון, מה שקורה למעשה בפרוטקשן", אומרת קבסה אברמזון. המשמעות היא שהחשש המרכזי של בעל העסק, נזק מזדון, ייגרע מהפוליסה. "בגלל שהוא היה חשוף לפרוטקשן ושופה על הנזקים שנגרמו לו בגלל הפרוטקשן, חברת הביטוח לא תיקח סיכון בשנית ולא תבטח אותו שנית".

המשמעות של הדברים היא למעשה אמירה לבעל העסק שישתלם לו יותר "לשלם לארגון הפשיעה שמחזיק אותו בגרון, ולא לפנות למשטרה", שכן פנייה למשטרה תגרור אחריה מצב בו לא יוכל לבטח את העסק. "ככה מדרדרים את העסקים בצפון. לא מותירים ברירה לעסקים".

עוד מציינת קבסה אברמזון כי "החלופה לבעלי העסקים היא לסגור להתייאש ולעזוב, ולצערינו יש בעלי עסקים שמבינים את זה ולא רוצים את הבלאגן. יש רבים שלא מתלוננים כי הם מבינים שהטיפול לא יהיה שורשי ושהם יצטרכו להמשיך להתמודד עם ארגוני הפשיעה וגם שלם את נזק הביטוח ולא מתלוננים. זה קורה גם לחברות מוכרות. לפעמים הנזק גדול ולפעמים קטן כמו שריפה של שנאים, הפסקות חשמל שפוגעות בעבודה ועוד".

על מנת להבין את היקף התופעה מבהירה ד"ר קבסה אברמזון כי ככל הידוע לה מדובר בכל או רוב מוחלט של חברות הביטוח, זאת בעקבות בדיקה מול חברות ביטוח שונות באופן מדגמי ומתוך שיחות ובירור עם סוכני ביטוח שפועלים באזור הצפון.

עוד מציינת קבסה אברמזון כי היא "יכולה להבין את חברת הביטוח שאומרת שאם היא תשפה את בעל העסק זה לא ייפסק והם יצטרכו לשפות שוב ושוב, כי אין צעדי התערבות שבהם המדינה מייצרת אמון ותקווה לחברות הביטוח ששהתופעה תסתיים. המצב רק הולך ומחמיר. ננקטו צעדים אבל המצב רק הולך ומחריף וזה שיש נשקים בלתי חוקיים רק מחריף את התופעה".

מול התופעה, אומרת קבסה אברמזון, "חברות הביטוח צריכות להתעשת, לשפות את העסקים ולקחת את הסיכון, גם אם מעלים את הפרמייה ברמה מסויימת כמו בתאונות דרכים. בנוסף המדינה חייבת להתעשת ולפעול. רק היא יכולה לטפל בתופעה הזו כדי להגן על חייי אזרחים ועל עסקים".