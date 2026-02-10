אמונה שוסהיים, ארוסתו של יהונתן דויטש הי"ד שנרצח בפיגוע טרור בבקעת הירדן, הודיעה היום (שלישי) על אירוסיה עם אריאל.

בהודעה משותפת שפרסמו כתבו השניים, בציטוט משירו של אביחי הולנדר, "איתך אני שלם, אני אני, הלב שלי זורח", והוסיפו, "מתרגשים מאוד".

אמונה היא בתו של ד"ר יונתן שוסהיים, תושב עפרה, ונכדתו של ד"ר אלי שוסהיים, מייסד אגודת אפרת.

דויטש הי"ד נרצח באוגוסט 2024, שבועות ספורים לפני מועד חתונתו המיועדת. הוא השתחרר משירות סדיר כלוחם ביחידת מגלן, לאחר שלקח חלק משמעותי בלחימה ברצועת עזה, ונהרג מירי מחבלים בדרכו ליישוב עפרה.

דויטש למד בישיבה התיכונית בבית שאן, הדריך בסניף בני עקיבא המקומי, והתנדב במסגרות שונות בעיר. הוא הותיר אחריו הורים, ארבעה אחים ואחות אחת.