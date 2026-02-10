מבקר המדינה פרסם אחר הצהריים (שלישי) דוח ביקורת המנתח את פעולות מינהלת תקומה ומשרדי הממשלה בין ינואר 2024 לאוגוסט 2025. הדוח בוחן את הליכי השיקום של העיר שדרות ויישובי המועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב.

לפי הממצאים, תוכנית החומש האסטרטגית לשיקום האזור עברה עדכון מהותי רק באוקטובר 2025, עיכוב של כ-16 חודשים מהיעד המקורי.

הביקורת מעלה כי הקיצוץ בתקציב הפיתוח (מ-5 מיליארד ש"ח ל-3.5 מיליארד ש"ח) בוצע ללא הגדרת סדרי עדיפויות מעודכנים ושקופים, מה שהקשה על הרשויות המקומיות לתכנן את צעדיהן. כמו כן, חוק השיקום הנרחב אושר רק באפריל 2025, תקופה ארוכה לאחר תחילת העבודות בשטח.

משבר בחינוך

תחום החינוך, המתוקצב ב-1.7 מיליארד ש"ח, עומד במוקד הביקורת. נמצא כי משרד החינוך ומינהלת תקומה לא שיתפו את המועצה האזורית אשכול בתכנון מוסדות החינוך.

נתון חריג חושף כי הסיוע הדיפרנציאלי לתלמידים לוקה בחסר: בעוד תלמיד בחבל התקומה הלומד בתוך החבל זכאי לסל אפקטיבי של אלפי שקלים, תלמיד מהחבל הלומד במוסד משולב מחוץ לאזור קיבל בפועל תקצוב הנמוך פי 13 (כ-442 ש"ח בלבד לעומת כ-5,866 ש"ח).

בנוסף, נכון ליוני 2025, יישובים שפונו טרם קיבלו את מלוא התקציבים להפעלת מסגרות הגיל הרך (לידה עד 6).

מחסור חמור בכוח אדם

הדוח מתריע על "קניבליזציה" של כוח אדם מקצועי. התמריצים הגבוהים הניתנים לעובדים בתוך חבל התקומה הובילו לנטישת צוותי הוראה ורווחה מרשויות סמוכות כמו נתיבות ואופקים.

במישור הפנימי, שיעור איוש העובדים הסוציאליים במועצות אשכול ושער הנגב עמד בתחילת 2025 על כ-60% בלבד, דבר הפוגע אנושות ביכולת לתת מענה פסיכולוגי-חברתי לנפגעים.

שיקום הטבע ואמון הציבור

הביקורת מציינת כי שיקום השטחים הפתוחים (כדוגמת יער בארי) נזנח במשך חודשים ארוכים בשל היעדר גורם מתכלל.

המבקר מסכם כי הפערים בביצוע והסחבת בקבלת ההחלטות מעמיקים את הפגיעה באמון הציבור במערכת, תחושה שהחלה כבר בליל ה-7 באוקטובר עקב מה שהתושבים מגדירים כ"הפקרה".