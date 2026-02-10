האם הקביעה לפיה השסע הפנימי בישראל הוא האיום החמור ביותר על קיומה של ישראל, אפילו יותר מהאיום האיראני ומאיום הטרור, היא חלק מלוחמה פסיכולוגית שבאה להתיש את אזרחי ישראל בהעצמת המחלוקת הפנימית? על כך שוחחנו עם ד"ר רון שלייפר, מומחה ללוחמה פסיכולוגית.

בדבריו משיב ד"ר שלייפר בחיוב לשאלת היתכנותה של מגמה מאחורי הבלטת המחלוקת בישראל והגדרתה כאיום קיומי, אם כי הוא מציין כי מומחים מגדירים זאת כ"מבצעי השפעה" ולא כלוחמה פסיכלוגית המאופיינת יותר בתקופת מלחמה.

על מנת להבין את האופן בו פועלים מבצעי ה שפעה שכאלה מרחיב שלייפר את נקודת המבט אל הממד הכלל עולמי ומזכיר את 'הקואליציה האדומה ירוקה' הכוללת בתוכה "איחוד אינטרסים של איראן, רוסיה, צפון קוראה, סין והאיסלאם הרדיקאלי", החותרים להפלת המערב. לשם כך הם "חוברים לכוחות בתוך ארה"ב שרוצים להוריד את טראמפ", וזאת תוך ניצול מחלוקות שקיימות בארה"ב פנימה.

"החדירה לארה"ב התחילה לפני עשרות שנים כשהתברר לאויביה של ארה"ב שהם לא יוכלו להכניע אותה בצורה הרגילה ועברו לאסטרטגיה של הכרעה מבפנים. היתרון של התצורה הזו הוא שזה יעיל וקטלני, אבל החיסרון הוא שזה לוקח זמן", אומר שלייפר ומעריך כי על מנת שמהלך שכזה יקבל השפעה הרסנית של ממש צריכים לחלוף כשני דורות של פעילות חתרנית שקטה שכזו.

עוד הוא מציין בהקשר זה כי כלי משמעותי בסוג כזה של לוחמה היא האנטישמיות, מאחר ו"היהודים תופסים מקום מאוד חשוב בתרבות, בכלכלה, בתקשורת ובפוליטיקה, ולכן אפשר להשתמש באנטישמיות כדי לפרק את ארה"ב".

באשר לישראל, מזכיר ד"ר שלייפר כי "את הקמת אש"ף יזמו הרוסים בשנות השישים". את זאת עשו באותה מתכונת שבה מאתרים סוגיה בוערת ומטרידה שקייימת, מעצימים אותה ומוסיפים לה "טוויסט" רצוי לקידום מטרות מניפולטיביות. "הערבים הפסידו במלחמה ונוצרה בעייה של פליטים. הרוסים הגיעו לנאצר והציעו להשתמש בנושא הפלשתיני כדי להפיל את ישראל. זה התאים מאוד לנאצר אחרי ההשפלות שהוא עבר, כאשר הרוסים רואים ערך מוסף בפגיעה בבת ברית של ארה"ב, ישראל".

"הרוסים ניסו לחדור לישראל דרך המפלגה הקומוניסטית והענפים שלה בפוליטיקה הישראלית, אבל בעיקר כדי לאיסוף מידע ופחות כחתרנות להפלת המדינה. גם כאן הם השתמשו באנטישמיות לצרכים מדיניים", אומר שלייפר ומציין כי למערכה כולה הצטרף גם הכוח הקומוניסטי הנוסף, הסיני, שגם הוא מבקש להפיל את ארה"ב. המשמעות היא ש"אנחנו פחות חשובים. אנחנו כלי במאבק האסטרטגי".

עוד מציין ד"ר שלייפר בדבריו כי הקלות העצומה שבה ניתן להפעיל על כל אחד מאיתנו כוח לצורך מניפולציה, היא הבעייתית מכל, והיא זו שמתעצמת דווקא משום ש"כל אדם אומר שכוונותיו טובות ושיש לו עמדות שבהן הוא מאמין, אבל כולנו פיונים קטנטנים במאבק הזה של ההשפעה. ניתן להשפיע על כולנו והעובדה שאנחנו חושבים שאנחנו חסינים היא המכשול הגדול ביותר".

גם במחלוקת הפנימית בישראל, מסביר שלייפר, מאתרים אסטרטגים נושא בוער כלשהו שמעסיק ומטריד חלק ניכר מהחברה, לדוגמא גיוס החרדים, ועל גבו הם רוכבים לקידום צרכיהם. "האסטרטגים בודקים איך אפשר להשתמש בנושא אמיתי וכואב לצרכי הלקוח שלהם. אותם אסטרטגים שמוכרים לנו גבינה חדשה הם שמוכרים לנו גם אידיאולוגיה חדשה. הם מתייחסים אלינו כאל פיונים פשוטים שניתן להזיז על גבי הלוח".