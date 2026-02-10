בית חולים צילום: אייסטוק

שוטרי משטרת תל אביב עצרו אחות בבית חולים באזור גוש דן, בחשד לגרימת חבלה חמורה והתעללות בילד בן שלוש המאושפז במקום. לפני ימים אחדים התקבלה תלונה רשמית מגורם בבית החולים אודות חשד להתעללות פיזית בילד המטופל במוסד. בעקבות הדיווח פתחה המשטרה בחקירה דחופה לאיסוף ממצאים וראיות. עם התפתחות החקירה, עצרו החוקרים אחות העובדת בבית החולים בחשד לביצוע עבירות חמורות של התעללות בחסר ישע וגרימת חבלה חמורה. החשודה הובאה היום לדיון בבית משפט השלום בתל אביב. בתום הדיון הוחלט על הארכת מעצרה עד ליום חמישי לצורך המשך פעולות החקירה.