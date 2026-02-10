שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', השתתף בכנס פעילים בראשון לציון אליו הגיעו מאות מתושבי העיר והצהיר כי הוא מעוניין בקדנציה נוספת במשרד האוצר.

במהלך הכנס סקר השר את העשייה הכלכלית והביטחונית במהלך המלחמה והציג את חזונו להמשך הדרך.

"רפורמת החלב היא רק הצעד הראשון", הבהיר סמוטריץ' לנוכחים. "כרגע כל המונופולים מנהלים נגדי קמפיין במיליונים שמבהיל גם חלק מחברי הכנסת. אחרי שנוכיח לכולם שזה אפשרי, נמשיך בנחישות גם לשאר המונופולים במשק כדי להוריד את יוקר המחיה. בשנתיים האחרונות העיסוק המרכזי היה ניווט הכלכלה בתוך סערת המלחמה, וכעת המשימה הנוכחית היא לוודא שההצלחה הכלכלית הפנומנלית של מדינת ישראל תגיע לכיס של כל אזרח ואזרח. אני שואף לקדנציה נוספת באוצר".

רגע מרגש נרשם כאשר השר שיתף בזיכרון משפחתי אישי. בגרון חנוק סיפר על סבתו, ניצולת שואה, שבסיפוריה חזר שוב ושוב מוטיב הרעב שחוותה. "זה מה שמניע אותי", שיתף השר, "המטרה שלי היא שלא יהיה אף ילד רעב במדינת ישראל".