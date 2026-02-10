תנועת רגבים הגישה השבוע עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בחיפה, בה היא דורשת להקפיא את קידום תוכנית תמ"ל 1077 (שכונת דיר ג'ריר) בעיר אום אל פאחם.

התוכנית, שאושרה בוועדה הארצית לדימוי תכנון בסוף 2025, כוללת שני מתחמים בעיר, בהם נבנו מעל 3,000 יחידות דיור בניגוד לחוק, ומציעה תוספת של עוד 3,460 יחידות דיור.

לטענת רגבים, מדובר במהלך שמפלה לרעה את האזרחים שומרי החוק, בכך שבזמן שהם נדרשים להליכי תכנון ממושכים ויקרים, העבירות בניה הוכשרו באופן מזורז.

במכתב שצורף לעתירה, תוקפים בתנועת רגבים את השימוש בתכנית התמ"ל (תכנית מתחמים מועדפים לדיור), אשר נועדה להגדיל את היצע הדירות בארץ, אך לדבריהם הפכה לכלי להלבנת בניה בלתי חוקית בקנה מידה רחב. "הוועדה שמוקמה במטרה לפתור את מצוקת הדיור בישראל, הפכה למנגנון של 'הכשר' לעבירות בניה המוניות", אמרו.

בנוסף, טוענים בתנועת רגבים כי ישנו "פרס לעבריינות", המוביל להפליה בין אזרחים שומרי חוק לבין אלו שבנו בניגוד לחוק. "יש דין אחד לשומרי החוק ודין אחר למי שבונה בלי אישורים", ציינו בתנועה.

הם הוסיפו כי ההליך המהיר להכשיר את הבניה לא חוקית לא לוקח בחשבון את הליקויים התכנוניים והסיכונים האורבים לאיכות החיים של התושבים. כעת מבקשים בתנועה להפסיק את קידום התוכנית, ולבצע בדיקה מעמיקה לגבי מידת ההצדקה להלבין עבירות בניה בקנה מידה כזה.

העתירה מציינת גם בעיות תכנוניות חמורות שמתעוררות כתוצאה מהצפיפות הרבה באזור, בהן הגדרת שבילי אופניים ככבישי תחבורה, אישור חניות תת-קרקעיות שלא מתאימות לאופי השטח, חוסר בפתרונות תשתיתיים ראויים ושיבושי תכנון נוספים.

עו"ד בועז ארזי, היועץ המשפטי של תנועת רגבים, ציין: "המדינה פוגעת אנושות בשלטון החוק וביכולת שלה לנהל תכנון מודרני, בטוח ושוויוני. תכנית זו מקדמת סטנדרט כפול - יש דין אחד לשומרי החוק ודין אחר לעברייני בניה".