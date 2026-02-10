אירוע חריג התרחש היום (שלישי) בשדה התעופה, כאשר ניק קוליוחין, עיתונאי עצמאי ישראלי-רוסי, הורד מהטיסה של ראש הממשלה נתניהו, אשר יצא לוושינגטון למפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

קוליוחין, שהיה חלק ממשלחת העיתונאים שהוזמנו לבקר בבית הלבן, התכונן לעלייה למטוס "כנף ציון" אך דקות לפני ההמראה עוכב והורד ממנו.

העיתונאי, שהיגר לישראל בילדותו ושירת בצה"ל, טוען כי מדובר בהחלטה שהתקבלה על ידי גורמי הביטחון בלבד, מבלי שנמסר לו כל מידע על הסיבה להורדתו מהמטוס, גם כאשר אושרה הצטרפותו מראש.

ממשרד ראש הממשלה נמסר כי "גורמי הביטחון החליטו שלא לאשר את הצטרפותו של הכתב לטיסה בעקבות שיקולים ביטחוניים, אך לא ניתן לפרט עליהם בשלב זה".

מהשב"כ נמסר: "בהתאם לייעודו ותפקידיו של השירות על פי חוק, מופקד השירות בין היתר על אבטחת ראש הממשלה. במסגרת זו מתקבלות החלטות לשם צמצום סיכון לראש הממשלה ולמידע המצוי בסביבתו. מטבע הדברים, לא ניתן להתייחס לטעמים שבבסיסן של החלטות פרטניות".