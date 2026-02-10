נועם מעודד, תלמיד חטיבת הביניים בהוד השרון, נהרג אתמול (שני) בתאונת דרכים בשדרות הנשיאים בעיר.

מחקירת המשטרה עולה כי מעודד בן ה-12 נפגע מרכב פרטי בעת שרכב על אופניו החשמליים ונפצע באורח אנוש. הוא פונה לבית חולים שם נפטר מפצעיו.

היום הוא הובא למנוחות בבית העלמין בעיר. ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, ספד לנער: "בצער נורא ובכאב עצום התבשרנו על מותו הטרגי של נועם מעודד ז"ל, תלמיד חטיבת 'הראשונים', בתאונת דרכים. ליבנו השבור עם המשפחה בשעה קשה זאת ואנו מחבקים את קהילת 'הראשונים' ואת כל מי שהכיר ואהב את נועם".

קארין שוקרון, שבנה היה חבר של נועם ז"ל, ספדה: "הלב נשבר לרסיסים, לא מעכלת בכלל את גודל האסון. נועם מעודד ז"ל, נער בן 12 מהוד השרון, חבר של הבן שלי הקטן, הלך מאיתנו בתאונת אופניים טרגית. נועם היה ילד של אור. חייכן, אהוב על כולם, כזה שאי אפשר היה שלא לחייך לידו. ילד שאהב לצחוק, לשחק, ליהנות מהחיים - ופשוט להיות ילד. איך אפשר לעכל שילד עם לב כל כך שמח ומצחיק כבר לא איתנו? איך אפשר להסביר לילדים שחבר שלהם לא יחזור יותר? אין מילים שינחמו הורים שאיבדו בן. רק כאב גדול, ודממה".

על פי נתוני עמותת אור ירוק, יותר מילד אחד נהרג בכל שבוע מאז תחילת שנת 2026. שלשום נהרג אהרון יהודה ז"ל בן ה-12 בתאונה סמוך לצומת גילת שבדרום, ואתמול נהרגו עוד שני בני אדם בתאונת דרכים באזור רמת הגולן.