אבו עוביידה, הדובר החדש של גדודי אל־קסאם - הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס - יוצא במתקפה חריפה נגד המיליציות החמושות העצמאיות הפועלות ברצועת עזה ומתנגדות לשלטון חמאס.

בהודעה שפרסם כינה את פעילי המיליציות "מתחזים לערבים המבצעים מעשים נבזיים נגד בני עמם", והאשים אותם בשיתוף פעולה מלא עם ישראל ובהגשמת יעדיה.

"הגברים הנשיים האלה מתנהגים כמו גברים רק באזורים שבשליטת הצבא הציוני ותחת ההגנה של הטנקים שלו", אמר אבו עוביידה, כשהוא מחריף את הטון נגד אותם גורמים חמושים.

דובר גדודי אל־קסאם איים כי "גורלם השחור" של אותם "כלבים" בוגדים יהיה מוות בקרוב, וכי גם ישראל לא תוכל להציל אותם מפני "הצדק" של העם הפלסטיני, ואף "לא יימצא מקום לקבורתם".

בתקופה האחרונה פרסם אחד ממנהיגי המיליציות החמושות המתנגדות לחמאס סרטוני וידאו שבהם תועדו מעצרם של פעילי חמאס שהיו נצורים באזור רפיח, בצד הצהרות כוונות להמשך המאבק המזוין נגד הארגון.