יאיר גולן תוקף את בני גנץ באדיבות המצלם

עימות פנימי בגוש השמאל. יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ הגיב ליו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן בתגובה ליאיר גולן שטען כי "לכל מי שמגמגם או מתבלבל - לא יושבים עם נתניהו. נקודה".

"‏יאיר, רק שאני אבין. ‏אתה אומר שאם לביבי יהיו 61 ח"כים צריך להמשיך לשבת באופוזיציה ולתת לבן גביר לשרוף את המדינה ולחרדים להמשיך להשתמט? ‏אם זה מה שאתה אומר - אתה המתנה הגדולה ביותר שנתניהו ובן גביר יכלו לבקש", דברי גנץ.

מוקדם יותר טען גולן בסרטון שפרסם "לאחרונה אני שומע כל מיני קולות במחשבה שאפשר לשבת עם נתניהו בממשלה הבאה. זו טעות מרה. כל מי שהוא חלק מממשלת השחיתות וההשתמטות חייב ללכת הביתה. בשום תנאי לא יושבים איתם, לא עם מי שאחראי לטבח של השבעה באוקטובר, ולא עם אדריכלי ההפיכה המשטרית".

דבריו של גולן באו בתגובה לפנייה של גנץ הבוקר לגדי איזנקוט ונפתלי בנט. "הגיע הזמן שנגיד לציבור את האמת - אנחנו נעשה הכל כדי להחליף את נתניהו בבחירות, אבל אם יהיו לו 61, עלינו לבוא ככוח גדול ולדרוש ממנו להקים ממשלה ציונית רחבה, ולא ממשלה קיצונית ורעה".