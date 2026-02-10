שלוש שנים לאחר שעבר חוק שלילת אזרחות וגירוש מחבלים ברוב של 94 חברי כנסת, יגורשו לראשונה מחבלים ישראלים ממדינת ישראל.

החוק קובע כי המדינה תוכל לשלול אזרחות או תושבות ולגרש מחבל המקבל תגמול מהרשות הפלסטינית.

הצעדים הושלמו לגבי שני המחבלים הראשונים: מחמוד אחמד, שהורשע בפיגועי ירי נגד חיילי צה"ל ואזרחים, עבירות נשק ותכנון פיגועים.

הוא נידון ל-23 שנות מאסר, שוחרר בשנת 2024 ויגורש באופן מיידי.

המחבל השני הוא מוחמד אחמד חוסין הלסי, שהורשע בדקירת שתי קשישות בפיגוע בארמון הנציב ב-2016. הלסי נידון ל-18 שנות מאסר ויגורש עם שחרורו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר: "חתמתי הבוקר על שלילת אזרחותם וגירושם של שני מחבלים ישראלים, שביצעו פיגועי דקירה וירי נגד אזרחים ישראלים ותוגמלו עבור מעשיהם הנפשעים מהרשות הפלסטינית".