שרת התחבורה, מירי רגב, התייחסה היום (שלישי) בכנס הכנס השנתי של ארגון נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית באילת, לפעילות הממשלה לקידום החמרת ענישה בעבירות תנועה, כחלק ממדיניות להילחם בתאונות הדרכים בישראל.

לדבריה, 80% מהתאונות נגרמות בשל הגורם האנושי, כש-60% מהן נעשו על ידי נהגים מהמגזר הערבי. "ענישה ואכיפה אינן תחת משרד התחבורה, אך אנו פועלים לשינוי", אמרה רגב.

בניגוד למדינות כמו דובאי, שבהן קיימת אכיפה חמורה כולל קנסות גבוהים והחרמת רכבים, בישראל יוחלט על מהלך הדרגתי.

במסגרת זו, עבירה של שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה תגרור קנס בסך 5,000 שקלים. בהמשך, צפויים קנסות נוספים ואף החרמת רכבים ושלילת רישיון.

רגב ציינה כי שבע עבירות נבחרו למהלך החדש שעדיין זקוק לאישורים של מספר גורמים.

השרה התייחסה גם לתכנון העתידי להגברת השימוש בתחבורה הציבורית: "אם אנחנו רוצים להתמודד עם הגודש, הפתרון הוא להעביר את הציבור לתחבורה ציבורית - אוטובוסים, רכבות מהירות ורכבות קלות. אנחנו מחויבים שתהיה חיבוריות וקישוריות מכל מקום לכל מקום ואז בסופו של יום האזרח ייוותר על הרכב שלו. העיר ירושלים תהיה הראשונה לשני קווים של תחבורה, שיגיעו, למשל, עד לאצטדיון טדי.

זה משנה מציאות. הרכבת הכבדה עד אילת זו לא סיסמה. אנחנו רואים את התכנון המפורט שעושים בקרית שמונה ובאילת וזה יקרה. גם רכבות קלות בת"א, בבאר שבע, בתל אביב, בקריות ולכל זה נחבר אוטובוסים וזה משנה מציאות", דברי השרה.