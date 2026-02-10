בן גביר לא נבהל: "קפלן זה לא כאן" צילום: דוברות

סגני ראשי רשויות ערביות הפריעו באופן מכוון לנאומו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בכנס שנערך באילת.

השר בן גביר לא התרגש והגיב למפגינים: "קפלן זה לא כאן לא יעזור לכם. לכם יש את גלי בהרב מיארה ואתם טוענים שבית המשפט העליון הוא המגרש הביתי שלכם -אבל אנחנו ננצח לנו יש את העם".

לדבריו, "מה שעשיתי לא עשו 30 שנה, הקמתי 1,000 כיתות כוננות בכל הרשויות, נתתי כח לשיטור העירוני וחיזקתי אותו בעשרות מונים, הפכתי ערים שלומות לזכאיות לנשק ומאות אלפי תושבים - לחמושים, פתחתי מחדש את הרשות לביטחון קהילתי אחרי שסגרו אותה ואנחנו מעסיקים המון מדריכי מוגנות ונותנים תקציבים לרשויות, שלא נדבר על מרכיבי ביטחון לראשונה בהיסטוריה אנחנו מעבירים מאות מיליונים לרשויות".

"אנחנו עושים מה שלא עשו שנים רבות. הדמוקרטיה תנצח לא יעזור לכם. לכם יש את גלי לנו יש את עם ישראל", סיכם.