ועדת הבוחנים של המשרד לביטחון לאומי מינתה את ד"ר עומר דוסטרי לממלא-מקום מנהל אגף דוברות והסברה במשרד.

"דוסטרי, בעל תואר שלישי במדעי המדינה, מביא עמו ניסיון עשיר ומקצועי בתחום התקשורת והדוברות, וכן רקע עשיר בביטחון הלאומי. הוא גם חוקר בתחומים אלו, ועם היכרותו העמוקה עם המשרד לביטחון לאומי, בו עבד בעבר, הוא מתאים לתפקיד באופן מובהק", נמסר בהודעת המשרד.

בתפקידו הקודם, שימש דוסטרי כדובר ראש הממשלה, שם ניהל את מערך התקשורת במשרדו של נתניהו.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן-גביר, אמר כי "ד"ר דוסטרי הוא בעל ניסיון עשיר ומקצועיות רבה בתחומי התקשורת וניהול במערכות גדולות. אני בטוח שהוא יביא לידי ביטוי באופן הטוב ביותר את המדיניות והפעולות הרבות שנעשות במשרד, בדגש על חיזוק המשילות והמאבק בפשיעה".

מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי, רפאל אנגל, הוסיף "אני שמח על בחירתו של דוסטרי לתפקיד. יחד עם חברי הוועדה, התרשמתי מאוד ממקצועיותו ומניסיונו הרב, ואני בטוח שהוא יצליח להוביל בהצלחה רבה את מערך התקשורת והדוברות של המשרד".