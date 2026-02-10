ההנהגה הרבנית הליטאית מנסה לשים סוף לעידן מופעי הזמר המעורבים במגזר החרדי.

מכתב יוצא דופן שפורסם בעיתון הליטאי 'יתד נאמן' ונחתם על ידי כל גדולי התורה הליטאים הכריז על הקמת ועדה רבנית חדשה בשם "שירה כהלכה", שתפקח על תחום המופעים ותתפקד כמעין "כשרות" לעולם המוזיקה.

הרב שלמה לוונשטיין והרב אהרן וגשל מונו לעמוד בראש הוועדה, שתקבע מה מותר ומה אסור בעולם הבידור החרדי.

הוראות הוועדה חדות: איסור מוחלט על מופעים מעורבים, גם כאלה בהפרדה מלאה. איסור על זמרים גברים להופיע בפני נשים בכל מסגרת. החרגה תינתן רק לאירועים בתוך בתי כנסת תחת פיקוח הדוק.

במקביל זמרים ומפיקים נדרשים לחתום על התחייבות לציית לכללים. מי שיסרב יימצא בחרם: המכתב קורא לציבור לא להזמין אותו, לא לכבד אותו, ואוסר על משרדי הפקה לייצג אותו.

המהלך מגיע אחרי מופעי 'חנוכה אש'. תחילה בוטל מופע של נפתלי קמפה בבנייני האומה אחרי שהכרטיסים כבר נמכרו לקהל מעורב. ניסיון להפוך את המופע לגברים בלבד נכשל בגלל בעיות משפטיות וחשש מהדרת נשים.

ימים אחרי זה בוטל גם מופע ענק של שמוליק סוכות בארנה, שוב אחרי שאלפי כרטיסים נמכרו. הפעם ההוראה הגיעה ישירות מהרב משה הלל הירש.