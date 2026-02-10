חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, נשא נאום במליאת הכנסת שבו הטיח ביקורת קשה כלפי מפלגות השמאל והאופוזיציה.

אזולאי האשים את יריביו הפוליטיים בניסיון מכוון לערער את יציבות הממשלה וליצור סדקים בקואליציה.

במהלך דבריו הזכיר אזולאי בשמם מספר דמויות מהמחנה היריב, ביניהם אהוד ברק ויאיר גולן, וכינה את הפעילה איילת השחר סיידוף "סוכנת כאוס".

אזולאי עקץ את מפלגת יש עתיד בטענה כי היא הולכת ומצטמקת. "אתם בגדר של מצטמק ורע לו, אבל מצטמק וטוב לו עם ישראל".

הדברים המרכזיים בנאומו הופנו דווקא פנימה, לעבר שותפיו לקואליציה. אזולאי קרא לחברי הממשלה לשמור על לכידות למרות חילוקי דעות פנימיים, והדגיש כי המטרה המשותפת היא "אחדות עם ישראל, דאגה ללומדי התורה ולחיילי צה"ל".