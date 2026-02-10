פחות מיממה לאחר שזומן למסור עדות על האלימות שספג מידי שוטרים, קיבל הרב אברהם עידן, ראש ישיבת 'עטרת הלוי', הודעה כי התיק נגד השוטרים נסגר.

האירוע התרחש לפני כחודשיים, כאשר הרב הוכה באלימות במהלך הפגנה בירושלים.

בראיון לרדיו 'קול ברמה' תקף הרב עידן את התנהלות מח"ש והמשטרה והגדיר אותה "משחק מכור".

"התחננתי זמן רב שיזמינו אותי לעדות", סיפר ראש הישיבה. "רק אתמול קראו לי לחקירה, הצגתי בפני החוקר את הסרטונים הקשים והראיתי לו את האצבעות השבורות שלי. הוא נראה מזועזע מהתיעוד, אבל כבר היום, במהירות בלתי נתפסת, קיבלתי הודעה שהתיק נסגר. לא יודע איך זה קרה כל כך מהר".

הרב הוסיף כי גורמים במערכת אישרו לו את חששותיו: "יש לי תלמידים שעובדים במשטרה, הם אמרו לי מראש שהכל מכור. לא יכול להיות שסוגרים תיק בפרק זמן כזה. אני רואה כל שוטר היום כפושע, אי אפשר לתת לפושעים לנהל פושעים".

למרות האכזבה, ראש הישיבה מבהיר כי אין בכוונתו לוותר: "לא ציפיתי ממח"ש שיחקרו באמת ויביאו את האמת לאור, אבל אני לא מתכוון לעצור כאן. אני הולך להילחם בכל הכוח כדי שהצדק ייעשה והשוטרים האלימים ייתנו את הדין".

המעצר האלים התרחש כאשר ראש הישיבה חלף עם רכבו ברחוב עלי הכהן בעת מחאה אלימה. לעיני בנו הקטן נשלף מהרכב על ידי השוטרים לאחר שסירב לפתוח את החלון. לטענתו, הוא לא פתח משום שכמעט נחנק מגז פלפל שהתיזו השוטרים.

בתיעוד מהזירה נראים השוטרים מנפצים את חלונות הרכב, שולפים את הרב החוצה בכוח ועוצרים אותו באלימות תוך כדי שהם גוררים אותו ברחוב גלוי ראש.