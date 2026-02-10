ונצואלה שלחה היום (שלישי) לישראל את משלוח הנפט הגולמי הראשון שלה מאז אמצע 2020, כך מסר מקור לרשת "בלומברג".

המשלוח נחשב לחלק מתוכנית רחבה יותר לפתוח את שוק הייצוא של הנפט מוונצואלה, אשר חווה שינויים מאז מעצרו של הנשיא לשעבר ניקולס מדורו ותחילת שלטונה של מחליפתו, דלסי רודריגז.

המשלוח מציין את סיום האמברגו שהטילה ונצואלה על ישראל, ומהווה את המשלוח הראשון מסוגו מאז שנת 2020, אז נשלחו כ-470 אלף חביות נפט. במשרד האנרגיה סירבו להגיב לידיעה.

ב"בלומברג" ציינו כי המשלוח מהווה את אחד הסימנים להמשך שינוי המדיניות של ונצואלה אחרי עידן מדורו.