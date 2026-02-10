נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר היום (שלישי) כי אם השיחות עם איראן ייכשלו ולא יושג הסכם, הוא יהיה מוכן לפעול צבאית, כפי שעשה לפני כחצי שנה.

בראיון לחדשות 12 הדגיש טראמפ כי הוא מעוניין בהסכם עם איראן, אך אם הדבר לא יתאפשר, ינקוט בפעולה חדה וקשוחה כלפי המדינה. "האיראנים מאוד רוצים להגיע לעסקה. או שנעשה עסקה, או שנצטרך לעשות משהו מאוד קשוח - כמו בפעם הקודמת".

במקביל, טראמפ ציין כי הוא שוקל לשלוח נושאת מטוסים נוספת למזרח התיכון, כחלק מהתגבור הצבאי האמריקני במפרץ. "יש לנו שם ארמדה ואולי עוד אחת בדרך", הוסיף הנשיא.

הראיון נערך לקראת פגישת טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הצפויה להתקיים מחר בבית הלבן.

הנשיא ציין כי הפגישה תתמקד בעיקר בנושאים הקשורים לאיראן, ושגם נתניהו לא "לחוץ" מהמו"מ, אלא מעוניין בהסכם טוב. "אני לא חושב שנתניהו לחוץ מהמו"מ עם איראן. גם הוא רוצה עסקה. הוא רוצה עסקה טובה".